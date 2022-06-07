Украину нельзя принуждать к невыгодному мирному соглашению, а президент Владимир Зеленский не должен подвергаться давлению.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает его пресс-служба.

Также Джонсон после пережитого вотума доверия заявил министрам, что Великобритания "останется в авангарде" поддержки Украины.

Тем временем Sky News пишет, что ведущий комитет Консервативной партии ищет способы смены правил процедуры, чтобы можно было вынести на голосование еще один вотум доверия лидеру партии в течение года после предварительного голосования.

Депутат-консерватор Тобиас Элвуд заявил, что в таком случае, следующее голосование по вотуму доверия Джонсону может состояться уже через шесть месяцев.

Ранее стало известно, что 40% соратников Джонсона оказались против его пребывания на посту премьера.

Накануне голосования "Страна" подробно рассказывала, почему Джонсона хотели отправить в отставку. Главному западному другу Зеленского, который активнее всего поддерживает Украину в войне с Россией, грозила отставка из-за вечеринок, которые он устраивал в правительственном офисе на Даунинг-стрит во время ковида.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.