"Укрзализныця" усиливает контроль на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева. Там установили металлоискатели и рентгенотелевизионные интроскопы. Они нужны для проверки содержания багажа пассажиров.

Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" на Facebook.

Скриншот: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

"На вокзале установлена ​​комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов, мобильную рентгено-телевизионную установку", - говорится в сообщении.

На фото видно, что система проверки очень похожа на проверку в аэропорту.

Фото: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Ранее "Страна" писала, что в "Укрзализныце" заявили, что четыре ракеты попали по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Один из работников ранен, однако на предприятии заявили, что на заводе не было танков, прибывших туда для ремонта, как об этом писали российские СМИ после удара.

Также мы рассказывали о разрушениях железнодорожной инфраструктуры Украины за время войны. Только за два месяца боевых действий Украина потеряла более 20% железнодорожных путей - это 6,3 тысячи километров сети.