Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не стал подтверждать или опровергать информацию о возможности повторного наступления российских войск на Киев.

В своем Telegram он сообщил, что вокруг столицы "укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных".

"В настоящее время в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион.

В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.

Однако все мы должны быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного состояния", – написал он.

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