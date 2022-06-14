Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании положений об армейских действиях невоенного характера, пишет китайская газета Синьхуа.

Китайское издание Global Times со ссылкой военного эксперта разъясняет, что положения обеспечат правовую основу для выполнения военными помощи при стихийных бедствиях, гуманитарных и миротворческих операциях и в "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая".

По данным американского Radio Free Asia, эти положения могут означать, что Пекин готовится к проведению "специальной операции" против Тайваня, которую официально Пекин не будет квалифицировать как войну.

Напомним, Китай предупредил США, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну с ним.

Еще в мае в МИД КНР заявили, что США недооценивают решительность и возможности Китая в вопросе Тайваня. После этого в Вашингтоне разъяснили, что имел в виду Байден под военным участием США в защите Тайваня. А 31 мая в небе над Тайванем появились три десятка самолетов КНР.

Тем временем в Украине война продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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