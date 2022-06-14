Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью New York Times заявил, что артиллерийское превосходство России вынуждает Украину воевать в городах, где украинская армия может получить превосходство.

Так он ответил на вопрос о том, с чем связана настойчивость Украины в защите Северодонецка, к которой прибегли, вместо того, чтобы оставить город и избежать потерь.

"Русские плохо воюют в городах. В городах можно и маневрировать, и находить укрытия, и минимизировать потери. Вы сможете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери", - сказал Подоляк.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ пытаются закрепиться в центре Северодонецка и продвинуться к Бахмуту с юга. Также мы сообщали, что все ведущие в Северодонецк мосты разрушены, эвакуация из города уже невозможна.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.