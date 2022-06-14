Утром во вторник, 14 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник пытается устанавить полный контроль над Богородичным к северу от Славянска (это одна из господствующих высот в районе Святогорска).

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Кроме того, россияне пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

По данным Генштаба, противник закрепляется в селе Видродження к востоку от трассы Светлодарск-Бахмут. Штурмует село Вершина к западу от этой дороги. То есть, продолжается движение к Бахмуту с юга.

В Херсонской области противник минирует левый берег реки Ингулец от Давидова Брода до Калининского, сообщает Генштаб. Ранее здесь был плацдарм ВСУ во время недавнего контрнаступления.

По данным Генштаба, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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