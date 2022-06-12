Попал в ДТП и стрелял рядом с детьми. Что известно о пьяной стрельбе сотрудника Генштаба ВСУ в Киеве
Сегодня стало известно, что пьяный руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ устроил стрельбу возле одного из ЖК Киева. Инцидент произошел в пятницу.
Сначала об этом сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников, а позже в сети появились и видео инцидента.
На видео с камер наблюдения видно, как возле входа в ЖК сотрудник Генштаба что-то эмоционально рассказывает двум охранникам и одному мужчине, а потом нервно достает оружие и направляет его на ноги собеседнику. Тот спокойно отводит руку с пистолетом от своей ноги, а через несколько секунд неуверенно стоящий на ногах сотрудник Генштаба стреляет в сторону, даже особо не посмотрев, куда он открывает огонь.
А на следующем видео он уже в наручниках лежит на земле.
Резников заявил, что сейчас для расследования инцидента создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.
При этом проверяется вероятная угроза для жизни ребенка в результате таких действий офицера.
В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попал там в ДТП.
А у подъезда на момент стрельбы гуляли дети, в которых чуть не попал офицер.
На время расследования офицера-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.
"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - написал Резников.
Имя сотрудника Генштаба пока неизвестно.
Ранее "Страна" рассказывала, как в метро Харькова экс-сотрудник налоговой полиции выстрелил в студента из-за неправильно надетой маски.
Также мы писал об аресте командира разведки из "ДНР", который стрелял в киевских полицейских.