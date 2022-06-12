Сегодня стало известно, что пьяный руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ устроил стрельбу возле одного из ЖК Киева. Инцидент произошел в пятницу.

Сначала об этом сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников, а позже в сети появились и видео инцидента.

На видео с камер наблюдения видно, как возле входа в ЖК сотрудник Генштаба что-то эмоционально рассказывает двум охранникам и одному мужчине, а потом нервно достает оружие и направляет его на ноги собеседнику. Тот спокойно отводит руку с пистолетом от своей ноги, а через несколько секунд неуверенно стоящий на ногах сотрудник Генштаба стреляет в сторону, даже особо не посмотрев, куда он открывает огонь.

А на следующем видео он уже в наручниках лежит на земле.

Резников заявил, что сейчас для расследования инцидента создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

При этом проверяется вероятная угроза для жизни ребенка в результате таких действий офицера.

В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попал там в ДТП.

А у подъезда на момент стрельбы гуляли дети, в которых чуть не попал офицер.

На время расследования офицера-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.

"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - написал Резников.

Имя сотрудника Генштаба пока неизвестно.

Ранее "Страна" рассказывала, как в метро Харькова экс-сотрудник налоговой полиции выстрелил в студента из-за неправильно надетой маски.

Также мы писал об аресте командира разведки из "ДНР", который стрелял в киевских полицейских.