В петербургском храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте молодой мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета.

Видео инцидента с камеры наблюдения появилось в сети.

На видео мужчина стоит на коленях перед аналоем, затем крестится, приставляет к правому виску пистолет и спускает курок, после чего падает.

Прибывший на место наряд Росгвардии обнаружил стрелка погибшим. По данным ведомства, других пострадавших из‑за инцидента нет.

Росгвардия проверяет законность ношения оружия погибшим. Мотивы нападавшего, его состояние, а также другие обстоятельства произошедшего уточняются. Как пишут СМИ, мужчина решился на суицид из-за любовных проблем.

Ранее "Страна" рассказывала, как в городе Ковель, что в Волынской области, покончил с собой полицейский. Мужчина вышел в туалет в отделении патрульной полиции и застрелился.

Также мы писали, что в Киеве мужчина средних лет покончил с собой прямо на пороге больницы. Трагедия произошла в Дарницком районе столицы при входе в отделение туберкулезного диспансера. Неизвестный в возрасте 45-50 лет достал из сумки огнестрельное оружие и выстрелил себе в висок.