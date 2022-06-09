Под Киевом в Броварах произошла стрельба из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает в Telegram мэр города Игорь Сапожко.

По словам мэра, инцидент произошел около 15:00 на бульваре Независимости.

Двое мужчин распивали алкоголь, возникла бытовая ссора, и один из мужчин ранил из огнестрельного оружия собутыльника.

Получивший ранение человек доставлен в медицинское учреждение, а нападавший задержан и находится под стражей.

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