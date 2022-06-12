В Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе. Инцидент произошел в эту пятницу.

Об этом утром 12 июня сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников.

Судя по записи, при стрельбе мог пострадать ребенок.

"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - написал Резников.

Имени сотрудника Генштаба он не назвал.

По его словам, для расследования инцидента создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

На время расследования офицера-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.

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