В Киеве высокопоставленный офицер Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе. Проводится расследование
В Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе. Инцидент произошел в эту пятницу.
Об этом утром 12 июня сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников.
Судя по записи, при стрельбе мог пострадать ребенок.
"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - написал Резников.
Имени сотрудника Генштаба он не назвал.
По его словам, для расследования инцидента создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.
На время расследования офицера-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.
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