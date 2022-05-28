Разрушения Северодонецка. Сергей Лапко (слева), Виталий Хрусь. Коллаж
Разрушения Северодонецка. Сергей Лапко (слева), Виталий Хрусь. Коллаж "Страны"

Вчера издание The Washington Post сообщило об аресте командира роты ВСУ Сергея Лапко, который незадолго до этого дал интервью.

В нем офицер рассказывает о крайне тяжелом положении дел в украинской армии. В частности, в районе Северодонецка - Лисичанска.

О том, что украинские военные находятся в Луганской области в сложной ситуации, сообщал и Генштаб, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

Да и от военных ВСУ постоянно идут такие сообщения. 

"Страна" приводит подробности того, что украинский офицер рассказал американским журналистам. 

"Опыт Лапко — реалистичная картина"

Публикация строится на цитатах командира роты Сергея Лапко и старшего лейтенанта Виталия Хруся, недавно вернувшихся с боя.

До войны Лапко был бурильщиком нефтяных и газовых скважин. Хрусь покупал и продавал электроинструменты. Оба жили в Ужгороде и присоединились к силам территориальной обороны после вторжения.

Автор поясняет, почему решил поговорить именно с ними. 

По мнению журналиста, украинские власти "взрастили в сознании общества образ военной неуязвимости — своих добровольческих и профессиональных сил, триумфально противостоящих российскому натиску".

На это работает публикация видео уничтожения российских танков или атак на позиции врага, создание патриотических плакатов, билбордов и футболок, выпуск почтовых марок.

"Но опыт Лапко и его группы добровольцев являет более реалистичную картину конфликта и борьбы Украины за то, чтобы остановить продвижение России в части Донбасса", — пишется в американской газете.

"Малочисленные, необученные, без тяжелого оружия"

Начинается статья в WP на минорной ноте — с истории батальонов 115-й бригады, базирующейся поблизости "осажденного города Северодонецка".

Описываются видео, загруженные в телеграм, с обращением украинцев о том, что они больше не будут сражаться по причине отсутствия надлежащего оружия, тыловой поддержки и военного руководства.  

Офицер Сергей Лапко детализировал обращения бригады. По его словам, российская армия заранее знает, где находятся украинские войска, и прицельно бьет по позициям.  

Отражать наступление сложно. Лапко говорит, что ему и его товарищам — все они также с Западной Украины, — вручили автоматы АК-47 и провели обучение, которое длилось менее получаса.

"Мы выпустили 30 пуль, а потом они сказали: "Больше дать не можем, патроны стоят слишком дорого", — говорит Лапко.

По словам Лапко, еще на этапе сборов два десятка его людей отказались воевать, и их посадили в тюрьму. Те, кто остался, базировались в городе Лисичанске. Оттуда они были отправлены в Тошковку, прифронтовой поселок, граничащий с сепаратистскими районами.

"Когда мы ехали сюда, нам сказали, что мы будем в третьей линии защиты. Вместо этого мы вышли на нулевую линию, линию фронта. Мы не знали, куда едем", — говорит мужчина. 

Этот район стал центром войны, поскольку Москва концентрирует силы на захвате региона. Город Северодонецк, расположенный недалеко от Лисичанска, с трех сторон окружен российскими войсками.

Карта. The Washington Post 

Когда добровольцы впервые прибыли, их ротации в Тошковке и обратно длились по три-четыре дня. Но мере обострения боев они оставались там все дольше - на неделю, а то и две. "Еду доставляют каждый день, за исключением обстрелов или плохой ситуации", — говорит Хрусь.

В последние недели, по его словам, ситуация значительно ухудшилась. Когда их цепочки снабжения были отрезаны бомбардировками, мужчинам приходилось довольствоваться одной картофелиной в ​​день.

Большую часть суток они проводили в траншеях, вырытых в лесу на окраинах Тошковки или в подвалах заброшенных домов. Не было даже питьевой воды.

WP пишет, что помимо винтовок и ручных гранат, единственным оружием, которое им выдали, было четыре РПГ, но пользоваться ими украинские военные особо не умели. 

По словам Лапко, русские развертывают танки, боевые машины пехоты, ракеты "Град" и другие виды артиллерии. Пытаются проникнуть в лес с наземными войсками или пехотными машинами, могут подобраться достаточно близко "чтобы убить".

"Ситуация контролируемая, но сложная. Когда тяжелое вооружение против нас, мы беспомощны", — добавляет Хрусь.

В ряде случаев подразделение Лапко воюет вообще без артиллерийской поддержки. Отчасти это связано с тем, что нету рации, и на связь с командованием выйти было невозможно. 

Военные заявляют, что Россия использует фосфорные бомбы — зажигательное оружие, которое запрещено в мире при использовании против мирных жителей.

"Он взрывается на высоте от 30 до 50 метров, медленно опускается вниз и сжигает все вокруг", — сказал Хрусь.

"Но вы знаете, что мы имеем против фосфора? — спросил Лапко. — Стакан воды и кусок ткани, чтобы прикрыть рот!"

И Лапко, и Хрусь отметили, что рассчитывают умереть на фронте. Вот почему Лапко носит пистолет. "Против них это просто игрушка, но если меня возьмут, я застрелюсь", — сказал он.

"По телевидению говорят, что потерь нет. Неправда"

Отдельно Лапко и Хрусь коснулись потерь. "По украинскому телевидению мы видим, что потерь нет. Неправда", — говорит командир. 

Потери, считают они, держатся в секрете, чтобы хранить боевой дух солдат и широкой публики.

Военные отмечают, что их войска, несмотря на все описанные сложности, сражались мужественно. Более 50 российских солдат было убито в ближнем бою. Лапко рекомендовал к медалям за доблесть 12 своих бойцов, в том числе двоих посмертно.

При этом, по словам служащих, война нанесла тяжелый урон их роте, а также другим украинским силам в этом районе. Десятки убитых, многие ранены, контужены и сейчас находятся на лечении.

Большинство смертей, пишет WP, произошло из-за того, что раненых солдат не эвакуировали достаточно быстро, часто по 12 часов они ждали доставки в Лисичанский военный госпиталь.

По словам Лапко, иногда приходится нести раненого солдата на носилках более трех километров, чтобы найти машину. Два авто, приписанные к роте, так и не прибыли. Вместо этого они используются людьми из военного штаба.

По данным издания, рота Лапко из 120 человек сократилась до 54 из-за смертей, ранений и дезертирства.

Отказались воевать из-за "разочарования"

Американское издание подытоживает: Лапко и его люди разочарованы в своем начальстве.

Просьба офицера о наградах для солдат не была одобрена. Вместо этого командование  потребовало, чтобы Сергей Лапко отправил 20 своих солдат на другую линию фронта. Командир отказался.

Сергей Лапко прибыл в военный штаб в Лисичанске после двухнедельного пребывания в Тошковке. Но командование переехало в другой город, не сообщив ему об этом и забрав с собой еду, воду и другие припасы.

"Они оставили нас без объяснений. Я думаю, что нас послали сюда, чтобы закрыть брешь, и никого не волнует, живы мы или мертвы", — сетует мужчина. 

Поэтому он, Хрусь и несколько членов их бригады проехали 60 километров до Дружковки, чтобы остановиться на несколько дней в гостинице.

"Мои ребята впервые за месяц захотели помыться. Вы знаете, какая у нас гигиена?! Ее нет. Мы спим в подвалах, на матрасах, а вокруг бегают крысы", — говорит экс-командир.

В понедельник Лапко, Хрусь и другие члены взвода оказались в следственном изоляторе. Их отстранили от командования, обвинили в дезертирстве. 

"По телефону в среду Лапко сообщил, что еще двое его людей были ранены на передовой", — завершается публикация. 

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