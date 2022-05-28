Вчера издание The Washington Post сообщило об аресте командира роты ВСУ Сергея Лапко, который незадолго до этого дал интервью.

В нем офицер рассказывает о крайне тяжелом положении дел в украинской армии. В частности, в районе Северодонецка - Лисичанска.

О том, что украинские военные находятся в Луганской области в сложной ситуации, сообщал и Генштаб, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Да и от военных ВСУ постоянно идут такие сообщения.

"Страна" приводит подробности того, что украинский офицер рассказал американским журналистам.

"Опыт Лапко — реалистичная картина"

Публикация строится на цитатах командира роты Сергея Лапко и старшего лейтенанта Виталия Хруся, недавно вернувшихся с боя.

До войны Лапко был бурильщиком нефтяных и газовых скважин. Хрусь покупал и продавал электроинструменты. Оба жили в Ужгороде и присоединились к силам территориальной обороны после вторжения.

Автор поясняет, почему решил поговорить именно с ними.

По мнению журналиста, украинские власти "взрастили в сознании общества образ военной неуязвимости — своих добровольческих и профессиональных сил, триумфально противостоящих российскому натиску".

На это работает публикация видео уничтожения российских танков или атак на позиции врага, создание патриотических плакатов, билбордов и футболок, выпуск почтовых марок.

"Но опыт Лапко и его группы добровольцев являет более реалистичную картину конфликта и борьбы Украины за то, чтобы остановить продвижение России в части Донбасса", — пишется в американской газете.

"Малочисленные, необученные, без тяжелого оружия"

Начинается статья в WP на минорной ноте — с истории батальонов 115-й бригады, базирующейся поблизости "осажденного города Северодонецка".

Описываются видео, загруженные в телеграм, с обращением украинцев о том, что они больше не будут сражаться по причине отсутствия надлежащего оружия, тыловой поддержки и военного руководства.

Офицер Сергей Лапко детализировал обращения бригады. По его словам, российская армия заранее знает, где находятся украинские войска, и прицельно бьет по позициям.

Отражать наступление сложно. Лапко говорит, что ему и его товарищам — все они также с Западной Украины, — вручили автоматы АК-47 и провели обучение, которое длилось менее получаса.

"Мы выпустили 30 пуль, а потом они сказали: "Больше дать не можем, патроны стоят слишком дорого", — говорит Лапко.

По словам Лапко, еще на этапе сборов два десятка его людей отказались воевать, и их посадили в тюрьму. Те, кто остался, базировались в городе Лисичанске. Оттуда они были отправлены в Тошковку, прифронтовой поселок, граничащий с сепаратистскими районами.

"Когда мы ехали сюда, нам сказали, что мы будем в третьей линии защиты. Вместо этого мы вышли на нулевую линию, линию фронта. Мы не знали, куда едем", — говорит мужчина.

Этот район стал центром войны, поскольку Москва концентрирует силы на захвате региона. Город Северодонецк, расположенный недалеко от Лисичанска, с трех сторон окружен российскими войсками.

Карта. The Washington Post

Когда добровольцы впервые прибыли, их ротации в Тошковке и обратно длились по три-четыре дня. Но мере обострения боев они оставались там все дольше - на неделю, а то и две. "Еду доставляют каждый день, за исключением обстрелов или плохой ситуации", — говорит Хрусь.

В последние недели, по его словам, ситуация значительно ухудшилась. Когда их цепочки снабжения были отрезаны бомбардировками, мужчинам приходилось довольствоваться одной картофелиной в ​​день.

Большую часть суток они проводили в траншеях, вырытых в лесу на окраинах Тошковки или в подвалах заброшенных домов. Не было даже питьевой воды.

WP пишет, что помимо винтовок и ручных гранат, единственным оружием, которое им выдали, было четыре РПГ, но пользоваться ими украинские военные особо не умели.



По словам Лапко, русские развертывают танки, боевые машины пехоты, ракеты "Град" и другие виды артиллерии. Пытаются проникнуть в лес с наземными войсками или пехотными машинами, могут подобраться достаточно близко "чтобы убить".

"Ситуация контролируемая, но сложная. Когда тяжелое вооружение против нас, мы беспомощны", — добавляет Хрусь.

В ряде случаев подразделение Лапко воюет вообще без артиллерийской поддержки. Отчасти это связано с тем, что нету рации, и на связь с командованием выйти было невозможно.

Военные заявляют, что Россия использует фосфорные бомбы — зажигательное оружие, которое запрещено в мире при использовании против мирных жителей.

"Он взрывается на высоте от 30 до 50 метров, медленно опускается вниз и сжигает все вокруг", — сказал Хрусь.

"Но вы знаете, что мы имеем против фосфора? — спросил Лапко. — Стакан воды и кусок ткани, чтобы прикрыть рот!"

И Лапко, и Хрусь отметили, что рассчитывают умереть на фронте. Вот почему Лапко носит пистолет. "Против них это просто игрушка, но если меня возьмут, я застрелюсь", — сказал он.

"По телевидению говорят, что потерь нет. Неправда"

Отдельно Лапко и Хрусь коснулись потерь. "По украинскому телевидению мы видим, что потерь нет. Неправда", — говорит командир.

Потери, считают они, держатся в секрете, чтобы хранить боевой дух солдат и широкой публики.

Военные отмечают, что их войска, несмотря на все описанные сложности, сражались мужественно. Более 50 российских солдат было убито в ближнем бою. Лапко рекомендовал к медалям за доблесть 12 своих бойцов, в том числе двоих посмертно.

При этом, по словам служащих, война нанесла тяжелый урон их роте, а также другим украинским силам в этом районе. Десятки убитых, многие ранены, контужены и сейчас находятся на лечении.



Большинство смертей, пишет WP, произошло из-за того, что раненых солдат не эвакуировали достаточно быстро, часто по 12 часов они ждали доставки в Лисичанский военный госпиталь.

По словам Лапко, иногда приходится нести раненого солдата на носилках более трех километров, чтобы найти машину. Два авто, приписанные к роте, так и не прибыли. Вместо этого они используются людьми из военного штаба.

По данным издания, рота Лапко из 120 человек сократилась до 54 из-за смертей, ранений и дезертирства.

Отказались воевать из-за "разочарования"

Американское издание подытоживает: Лапко и его люди разочарованы в своем начальстве.

Просьба офицера о наградах для солдат не была одобрена. Вместо этого командование потребовало, чтобы Сергей Лапко отправил 20 своих солдат на другую линию фронта. Командир отказался.

Сергей Лапко прибыл в военный штаб в Лисичанске после двухнедельного пребывания в Тошковке. Но командование переехало в другой город, не сообщив ему об этом и забрав с собой еду, воду и другие припасы.

"Они оставили нас без объяснений. Я думаю, что нас послали сюда, чтобы закрыть брешь, и никого не волнует, живы мы или мертвы", — сетует мужчина.

Поэтому он, Хрусь и несколько членов их бригады проехали 60 километров до Дружковки, чтобы остановиться на несколько дней в гостинице.

"Мои ребята впервые за месяц захотели помыться. Вы знаете, какая у нас гигиена?! Ее нет. Мы спим в подвалах, на матрасах, а вокруг бегают крысы", — говорит экс-командир.

В понедельник Лапко, Хрусь и другие члены взвода оказались в следственном изоляторе. Их отстранили от командования, обвинили в дезертирстве.

"По телефону в среду Лапко сообщил, что еще двое его людей были ранены на передовой", — завершается публикация.