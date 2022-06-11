Анализируем 108-й день войны.

Северодонецк и подступы

Украинские войска продолжают сопротивление в Северодонецке. Губернатор Гайдай говорит, что противник контролирует большую часть города. Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне, но и в районе Метелкино (восточная окраина Северодонецка).

Но в целом информация приходит противоречивая. Мэр города Александр Стрюк заявил, что ВСУ контролируют треть Северодонецка и постоянно контратакуют. В "ЛНР" утверждают, что украинцы полностью заблокированы в промзоне, что в Украине опровергают и называют фейком.

В любом случае, "промка" серьезно обстреливается. "Территория "Азота" уже обстреляна и с воздуха, и тяжелой артиллерией. Вчера взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с отработанными химикатами, который горит уже сутки", - сообщил мэр Стрюк.

При этом ВСУ, по словам Гайдая, сумели накрыть артиллерией штаб вражеской группировки в городе, есть погибшие.

Перспективы обороны Северодонецка пока туманны. Тем временем Владимир Зеленский создал городскую военную администрацию Лисичанска. Главой назначен Валерий Шибик. То есть город активно готовят к штурму.

На южных подступах к Лисичанску и украинской группировке в Золотом - тоже серьезные бои. Российские войска штурмуют украинские позиции в районе Тошковки. Наступая из Новотошковского, противник закрепился на северных окраинах Орехово.

Также идут бои за Врубовку. По свидетельству очевидцев, деревню накрывают огнем из всех видов оружия.

Если Тошковку и Врубовку удастся взять, коммуникаций всей группы украинских войск в Золотом будут перерезаны.

Также россияне наступают в районе Нырково (граница Луганской и Донецкой областей, недалеко от трассы Бахмут-Лисичанск). Там бои продолжаются, а севернее - в направлении Николаевки, по данным Генштаба ВСУ, наступление противника захлебнулось.

Как и в районе Берестового прямо на трассе Бахмут-Лисичанск - там россияне, как заявляет Генштаб, при попытке штурма понесли потери и отошли.

То есть в целом в Луганской области четко видно стремление российских войск окружить всю оставшуюся в Северодонецке-Лисичанске-Золотом группу украинских войск.

Об этом же вчера сказал и Арестович. Он заявил, что россияне сейчас основные усилия бросают не на Северодонецк, а на трассу Бахмут-Лисичанск, чтоб замкнуть кольцо.

Донецкая область

Генштаб заявляет, что ВСУ отразили штурм по направлению от Изюма в сторону Славянска - в районах Бражковки, Долины и Вернополья.

Но при этом признал, что в селе Богородичное западнее Святогорска противник захватил северо-западные окраины и закрепился там.

Богородичное РФ штурмовала несколько недель. Оттуда можно двинуться на перерезание трассы Харьков-Ростов южнее Долины, за которую идут бои. Кроме того, Богородичное находится на вершине меловой горы. И оттуда можно бить артиллерией по всему пространству между Долиной и северными окраинами Славянска.

Из Лимана направлении противник усиливает группировку по направлению Лисичанска, сообщает Генштаб. Нацелена она, видимо, на Северск - город, блокирующий сообщение Луганской области с Донецкой на севере (уже упомянутая трасса Лисичанск-Бахмут на юге частично заблокирована огневым контролем).

На остальной линии фронта в Донецкой области - сильные обстрелы. Сегодня снова было много прилетов по Донецку, причем опять по отдаленным от фронта районам. Но и приграничным очень сильно достается. Обстрелы постоянные и явно не имеют каких-то конкретных наземных целей.

Подконтрольный Украине север области сегодня остался без света - из-за обстрелов из строя вышли электролинии в районе Торецка. Без электричества сидели Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка и Бахмут, где на момент публикации материала свет начал появляться.

Остальной фронт

Сегодня Херсонский горсовет сообщил, что ВСУ ведут контрнаступление в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки на юго-западной границе Херсонской области (посредине между Херсоном и Николаевом).

Также сообщается, что под контролем Украины полностью находится село Таврийское. Отметим, что в сводках Генштаба и оперативного командования "Юг" этих данных нет.

Командование рассказывает о другом. В Херсонской области россияне укрепляют оборону Северо-Крымского канала, подающего воду в Крым. Там сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов.

Сообщается также о "достаточно интенсивных" боевых действиях на админгранице Херсонской области соседними областями и в Бериславском районе (северо-восточнее Херсона).

Украинские и российские официальные источники сегодня снова обошли молчанием историю с Кинбурнской косой в Николаевской области. Тем не менее, утром "Институт изучения войны" (США) обозначил косу как территорию, контролируемую Россией.

Захват косы "позволит российским войскам усилить контроль над северо-западным побережьем Черного моря", - считает "Институт".

Не в Украине, но рядом с ее границами - в Гомельской области Беларуси - идут тем временем большие военные учения. По информации украинской военной разведки, основная цель тренировок: "переход из мирного в военное время".

Отрабатываются вопросы обороны военной и гражданской инфраструктуры, военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области будут отрабатывать всеобщую мобилизацию. А с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района запланировано проведение военных сборов с военнослужащими территориальных войск - аналога украинской теробороны.

Оптимизм Киссинджера, пессимизм всех остальных. Прогнозы

Судя по ряду признаков, украинские потери на фронте стали расти. Почти ежедневно идут сообщения о том, что повестки начали чаще вручать на улицах. Да и заявления о том, что это законно, в последнее время звучат от властей все интенсивнее.

То есть действительно потери возросли, раз ужесточается мобилизация. Также Зеленский сегодня подписал закон, по которому тероборону можно отправлять на фронт.

По данным советника главы ОП Арестовича, которые он раскрыл газете The Guardian, с украинской стороны ежедневно погибают 150 человек и 800 получают ранения. "Как ни считай, цифры суровые: украинские потери составляют от 600 до 1000 человек в день", - делают вывод авторы.

Причины таких потерь властями не скрываются: война стала главным образом артиллерийской, но даже с учетом военных поставок с Запада, Россия все равно обладает кратным преимуществом во всех видах орудий, минометов и ракетных систем.

Начальник оперкомандования "Север" Дмитрий Красильников сообщает о следующей ситуации:

1. Российская артиллерия перепахивает позиции ВСУ и доминирует на поле боя. За полдня на украинские позиции прилетает от 2 до 4 тысяч артиллерийских снарядов.

2. Военнослужащие ВСУ несут серьезные потери от ударов российской артиллерии.

3. Постоянные удары демотивируют лучших украинских бойцов за 2-3 дня. Демотивация пехоты ведет к срыву боевых задач.

Аналогичные заявления делает украинская военная разведка. По данным ГУР, на одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских орудий. Причем Россия еще год может вести войну такими темпами как сейчас.

О той же проблеме пишет западная прессе. "У Украины заканчиваются боеприпасы, и перспективы на поле боя туманны" - таков заголовок свежей публикации в The Washington Post с подзаголовком: "Надежды на то, что Украина сможет обратить вспять достижения России, тают перед лицом превосходящей огневой мощи".

"Общая траектория войны отклонилась от первоначальных неожиданных провалов России и склонилась в пользу РФ как явно более мощной силы", - пишет издание.

Издание цитирует Александра Данилюка, советника Кабмина по вопросам обороны и разведки: "Стратегия и тактика россиян сейчас совершенно другие. Они гораздо успешнее. У них больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся. Сейчас гораздо меньше поводов для оптимизма".

При этом пока признаков резкого увеличения западных поставок нет.

Например, прибытие семи немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 ожидается 22 июня (интересный символизм даты - начало нападения Германии на СССР), а 15 зенитных самоходных установок Gepard - в июле и августе.

Более того, вскрылась негласная договоренность стран НАТО не поставлять Украине танки западного образца. Как сообщает Spiegel Германия заблокировала планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4.

Берлин предупредил испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и неформального) решения не снабжать Киев танками.

Впрочем, есть не столь негативные оценки военной ситуации.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, разъясняя свои нашумевшие высказывания в Давосе (когда его обвинили в призывах к территориальным уступкам России), заявил, что РФ "уже потерпела стратегическое поражение".

Объяснение - Москва не сумела при помощи обычных вооруженных сил победить более слабого соседа. Это означает, что давний страх Европы перед российским вторжением сейчас преувеличен, а баланс сил в регионе кардинально изменился.

С другой стороны, война еще продолжается и не ясно чем она закончится. Тем более, что Россия захватила и удерживает крупные украинские территории, откуда она по своей воли явно уходить не собирается. Где сегодня уже начали раздачу российских паспортов. "Церемония", к примеру, состоялась в Мелитополе и Херсоне.

В ожидании вердикта Урсулы. Путь Украины в ЕС

Сегодня в Киеве побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Визит приурочен к подготовке выводов ЕК о том, давать ли Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Они должны быть готовы уже на следующей неделе. А 23-24 июня Евросовет рассмотрит заключение Еврокомиссии и поставит его на голосование.

"Страна" уже рассказывала, что у Европы могут быть условия к Украине перед тем, как давать кандидатский статус. В частности - завершение реформ антикоррупционных органов и судебной системы, когда контроль над всей этой вертикалью переходит к Западу.

И по ряду других вопросов, которые мы уже анализировали.

Во время брифинга с Зеленским Урсула фон дер Ляйен эти догадки подтвердила. Она заявила, что для восстановления Украины нужно провести реформы, поскольку в страну после войны потекут большие средства, которые будет необходимо контролировать.

В этом контексте она коснулась темы антикоррупции.

"Ещё остаётся работа... Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно ещё усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией. И ещё улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса", - заявила фон дер Ляйен.

Зеленский в свою очередь пообещал сделать "все, что нужно".

Что в итоге напишет Еврокомиссия в своих выводах, сегодня в Киеве не прозвучало. Но агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что ЕК 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Но, напоминает агентство, выводы Еврокомиссии должны утвердить все 27 стран-членов. А дальше начнется " трудный процесс вступления, который может длиться более десяти лет", - пишет Блумберг.

При этом ряд стран-членов, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, остаются скептически настроенными по поводу появления любого быстрого пути в ЕС для Киева.

Одни говорят, что страна недостаточно выполняет принципы ЕС, связанные с верховенством права или основополагающими правами, а другие утверждают, что Украине нельзя отдавать предпочтение имеющимся заявителям из-за продолжающейся войны.

Эти претензии стран-"украиноскептиков" сформулировала норвежская вещательная корпорация NRK. Опрошенные эксперты назвали следующие причины, почему Киев нельзя пока брать в Европу:

— повсеместная коррупция;

— проблемы с верховенством закона и демократией;

— экономику и политику контролируют олигархи;

— нищета и национализм;

— ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Какое по итогу примет решение Евросоюз, мы детально анализировали здесь.