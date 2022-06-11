Украина получает противоречивые сигналы о готовности Европейского союза предоставить ей статус кандидата в члены ЕC.

С одной стороны, западные медиа публикуют инсайды, что заявке Киева вроде бы настроены дать зеленый свет. С другой - будут выставлены некоторые условия, до выполнения которых кандидатство останется подвешенным. И такой подход вызывает негодование украинского руководства, который хочет от Евросоюза признания статуса кандидата уже сейчас.

Относительно того, так ли нужны дополнительные требования для Киева или следует пойти ему навстречу, страны-члены ЕС разделились. А без консенсуса по этому вопросу среди всех странами ЕС предоставление статуса кандидата Украине невозможно.

Как готовы в Украине решать эту проблему, выясняла "Страна".

Дания предлагает поработать

Мы сообщали о материале агентства "Блумберг", в котором говорится о планах Европейской комиссии (ЕК) обнародовать заключение о необходимости предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС 17 июня. И хотя рекомендацию еще должны подтвердить все государства - члены блока, разве Киев не должен праздновать победу?

Но в украинской столице пока совсем другие настроения. И обусловлены они обстоятельствами рассмотрения заявки Киева.

Об этом, кстати, говорится в статье "Блумберг".

Некоторые страны все еще считают, что Украина не готова к кандидатству и не может получить его по ускоренной процедуре, тогда как у других стран с таким статусом на получение ушли годы. Скептики в меньшинстве, но для принятия решений в ЕС нужен консенсус.

Поэтому рассматривается вариант пообещать Киеву вожделенное звание кандидата, но на определенных условиях. Причем у разных стран, критически оценивающих евроустремления Украины, они свои.

Так, Дания считает, что Киев находится "на совсем ранней стадии", если смотреть на подготовленность принять обязательства членства ЕС. По данным "Блумберг", Копенгаген донес по дипломатическим каналам, что Украине еще нужно работать над "стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенства закона, права человека и уважение и защиту меньшинств" (каких именно - не указывается). Киеву, по мнению Дании, необходимо "фундаментально исправить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса в указанных сферах.

По сведениям "Блумберг", Германия также считает, что статус для Украины должен быть "условный".

Еще одной страной-скептиком в статье названы Нидерланды, которые действительно последовательно выступают против представления даже кандидатства Киеву, не говоря уже о членстве.

Скорее всего, группа недовольных включает даже больше государств - членов Евросоюза.

Напомним: вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель заявила, что всего семь стран, входящих в ЕС, предлагают идею других форматов для Украины, а не статус кандидата. Причем некие три страны твердо стоят на этой позиции. По словам Стефанишиной, звучат предложения, помимо прочего, об "экстракандидатстве" и "условном кандидатстве".

Во втором случае, надо полагать, речь идет о Германии, хотя вице-премьер отказалась перечислить эти страны. По ее мнению, любой вариант, кроме статуса кандидата для Украины, "ослабит сам ЕС". Все же она надеется, что на саммите стран - членов блока 23-24 июня, когда должно состояться голосование за рекомендацию ЕК, "никто из лидеров Евросоюза не сможет сказать Украине "нет".

Издание "Европейская правда", ссылаясь на источники, к скептикам относит также Швецию, которая, как и Дания и Нидерланды, которые имеют к Киеву претензии по части борьбы с коррупцией, защиты прав человека и равенства.

Как считает издание, украинское руководство еще может попытаться переубедить сомневающихся и в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "чтобы объяснить лично Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита".

Кстати, Киев начал работать в этом направлении, не дожидаясь визита высокой гостьи.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позвонил датскому коллеге Эппе Кофоду.

"Поблагодарил Данию за поддержку Украины, в том числе предоставление ракет "Гарпун". Мы обговорили будущий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата на членство в ЕС", - цитирует Кулебу официальное сообщение украинского МИДа.

По другим каналам странам-скептикам доносят украинскую позицию в другой форме.

"Свобода, конкуренция, права человека: Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей. Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?" - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем микроблоге в Твиттере.

Колеблющиеся государства-члены тем временем определяются - и не в пользу Украины. Так, австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе своего визита в Эстонию 10 июня заявил, что Вена выступит против предоставления Украине кандидатства, если такой же статус не получат западнобалканские страны и Молдова.

Дать Киеву то, что он хочет, требуют страны Балтии, Польша, Италия. Кстати, Венгрия, как говорят источники "Страны", несмотря на напряженные отношения с Украиной, не будет вставлять ей палки в колеса.

Условия новых условий

Реагируют на заявления из ЕС о неких новых условиях для Украины под кандидатство и в Верховной Раде.

Например, народный депутат Максим Бужанский ("Слуга народа") написал в своем Телеграм-канале, что Киев принял "все антикоррупционные законы, которые… требовал Запад". И теперь выдвинуты новые требования по этой части. "В чем подвох?" - задается вопросом парламентарий. Он делает вывод, что для Украины, возможно, лучше "получить честный отказ… чем кандидатство, в котором нас будут держать вечно, как Турцию. Ставя бесконечные условия, которые мы должны будем бесконечно выполнять. В готовность принять нас в ЕС в обозримом будущем, простите, не верю, хотя, конечно, европейские стандарты во всем нам необходимо внедрять", полагает Бужанский.

В свою очередь источник в руководстве одной из фракций из числа прозападных депутатов сетует на размытость условий, выставляемых странами-скептиками.

"Они не говорят: сделайте первое, второе, десятое - и будет вам кандидатство. В этом и вся проблема. Нас заставляют идти вперед без ориентиров. Исходя из моего общения с дипломатами и еврочиновниками, окончательного решения страны ЕС еще не согласовали. Все будет решаться в последний момент. Квази-вариант вполне может быть. Но нам все, кроме статуса, будет "зрадой", о чем мы будем говорить на каждом углу. В принципе Рада, думаю, будет готова принять любой закон под кандидатство, который потребуется от Украины. Разве что это будет какая-то жестяная жесть. Даже Стамбульскую конвенцию, что бы не говорили мои коллеги, выступающие против нее (подробнее об этом читайте здесь - Ред.). Путь в ЕС настолько стратегически важный вопрос, что вряд ли кто-то попытается здесь мешать", - уверяет собеседник, добавляя, что до даты саммита ЕС украинский парламент еще соберется на пленарное заседание.

В тоже время, как уже писала "Страна", ориентированные на западные посольства представители грантовых организаций, называют и вполне конкретные требования - например, назначить главу Специализированной антикоррпуицонной прокуратуры и запустить работу международных экспертов по отбору членов органов судебного самоуправления.

Напомним, что назначение главы САП еще до войны было фактически заблокировано Банковой (там не хотели, чтоб Запад получил полный контроль над вертикалью антикоррупционных органов) и пока мало что указывает, что позиция Офиса президента как-то поменялась. Наоборот, украинские власти демонстрирует еще более отчетливое желание самим контролировать все процессы в стране. Тем более, что военное время дает им в этом плане серьезный карт-бланш.

Тем временем, норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас (это анализ Ярле Трундал, профессора политологии в университетах Осло и Агдера и исследователя Йорна Холм-Хансена из Университета Осло):

— повсеместная коррупция;

— проблемы с верховенством закона и демократией;

— экономику и политику контролируют олигархи;

— нищета и национализм;

— ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Особый акцент норвежские эксперты делают на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.

Выполнить все требования до встречи лидеров государств - членов блока Киев вряд ли сможет, комментирует политолог Руслан Бортник.

Он считает, однако, что стороны придут к какому-то приемлемому варианту, так как это нужно и западным элитам, которым нужно продемонстрировать, что они не бросают Украину в борьбе с Россией, и команде Зеленского, которой на фоне затянувшейся войны нужна серьезная внешнеполитическая победа, а также поднятие морального духа населения через появления перспективы членства в ЕС.

"Предоставление кандидатства - это больше символический акт. Членство отнюдь не гарантировано. А вот обязательства будут реальные даже на этой стадии. До стадии переговоров о реальной программе подготовки к вступлению в ЕС еще нужно будет дойти", - полагает Бортник.