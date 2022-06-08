Европарламент проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата.

Об этом говорится в резолюции о внешней политике и политике по безопасности и обороне ЕС "после агрессивной войны России против Украины", принятой евродепутатами на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня.

За резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 – против, 94 – воздержались.

Решение Евросовета ожидается на саммите 23-24 июня.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС в качестве четкого политического сигнала солидарности с народом Украины".

Ранее мы писали, что Евросовет обсудит статус кандидата на вступление в ЕС для Украины на саммите 23-24 июня. В настоящее время идет процесс подготовки Еврокомиссией заключения о соответствии Украины критериям членства в ЕС.

Напомним, Украина претендует на ускоренное вступление в Евросоюз, но не все страны-члены ЕС это поддерживают.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.

Похожую идею высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он предлагал создать "европейское политическое сообщество".

А в Финляндии в конце мая заявляли о том, что Украина не должна иметь исключения в вопросе вступления в ЕС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.