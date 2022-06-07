Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите в конце июня
Евросовет обсудит статус кандидата на вступление в ЕС для Украины на саммите 23-24 июня. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
В настоящее время идет процесс подготовки Еврокомиссией заключения о соответствии Украины критериям членства в ЕС.
Напомним, Украина претендует на ускоренное вступление в Евросоюз, но не все страны-члены ЕС это поддерживают.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.
Похожую идею высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он предлагал создать "европейское политическое сообщество".
А в Финляндии в конце мая заявляли о том, что Украина не должна иметь исключения в вопросе вступления в ЕС.
Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.