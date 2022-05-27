Финляндия не поддерживает предоставление Украине особых условий по вступлению в Европейский союз, но считает, что нашу страну важно поддержать надеждой на то, что когда-нибудь она станет членом ЕС. Об этом заявила премьер-министр Финляндия Санна Марин, которая накануне впервые посетила Киев. Об этом пишет Yle.



"Еще одна большая дискуссия, которая у нас впереди, это заявка Украины на членство в ЕС. Я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги относительно того, как страна станет членом ЕС в будущем",- заявила премьер Финляндия Санна Марин.

Финский премьер не видит возможности предоставить Украине особые условия для вступления в ЕС, поскольку должны выполняться все критерии.

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключения, в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата. Получение статуса страны-кандидата не означает, что завтра она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы", - добавила премьер.

Напомним, Греция и Кипр также выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС.

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