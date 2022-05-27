Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в Евросоюз, но не одобряют применения ускоренной процедуры, которую предложили несколько восточноевропейских стран.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в МИД Греции.

По их данным, позиция Афин базируется на необходимости соблюдения всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. При этом греческая сторона придает особое значение вступлению в Евросоюз стран Западных Балкан и считает его приоритетным.

Также Греция хочет сначала увидеть заключение Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата.

Источники в правительстве Кипра также настроены сначала посмотреть, в каком направлении будет развиваться вывод Еврокомиссии. Если он будет позитивным, то Кипр согласится на предоставление Украине статуса кандидата. Однако все процедуры должны соблюдаться, что означает долгий процесс вступления в ЕС.

Кроме того Кипр считает, что нельзя игнорировать интересы стран-кандидатов с Западных Балкан, многие из них уже реализовали большие шаги к вступлению.

Напомним, глава МИД Австрии намекнул, что Украина не вступит в ЕС раньше Албании и Северной Македонии, а они ждут уже 20 лет.

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