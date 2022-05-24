Война в Украине должна ускорить расширение Евросоюза. Об этом заявили министры иностранных дел Италии и Хорватии Луиджи Ди Майо и Гордан Радман на совместной пресс-конференции.

Правда, речь идет не об Украине, а о Балканах, где кандидатами в ЕС являются Северная Македония, Босния, Сербия и Албания.

"На фоне новых рисков, спровоцированных российско-украинским конфликтом, необходимо обеспечить скорейшее расширение ЕС на балканские страны", – объявили министры.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в этом году.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также призвал форсировать вступление в ЕС стран Западных Балкан. А в Нидерландах заявили, что Украина в ближайшее время не может стать кандидатом на вступление в ЕС. По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, ЕС может ограничиться тем, что назовет Украину потенциальным кандидатом. По мнению Рютте, такой быстрый процесс включения Украины в ЕС был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

На это в МИД Украины ответили, что интеграция Украины и Западных Балкан сделает ЕС более сильным и процветающим. По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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