У Украины нет альтернатив вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", - сказал он.

Обсуждения с Великобританией "оборонного союза" Зеленский альтернативой ЕС не считает.

Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.

Ранее похожую идею высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он предлагал создать "европейское политическое сообщество".

А в Финляндии в конце мая заявляли о том, что Украина не должна иметь исключения в вопросе вступления в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.