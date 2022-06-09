Три страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство.

Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

"В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракт кандидатства или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине", – сказала Стефанишина.

Она отказалась уточнять, о каких именно странах идет речь, сказав, что это может навредить принятию окончательного решения относительно предоставления Украине кандидатского статуса.

"Впрочем, очевидно, что одна из этих стран – Венгрия, отношения с которой достигли дна за всю историю независимой Украины", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в среду, 8 июня, в Европарламенте проголосовали за рекомендацию ЕС предоставить Украине статус кандидата. За резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 – против, 94 – воздержались. Решение Евросовета ожидается на саммите 23-24 июня.

Также "Страна" сообщала, что глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Германия препятствует вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее мы писали, что канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.