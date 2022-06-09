Еврокомиссия примет рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза 17 июня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что рекомендация будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

Однако окончательное решение – за Евросоветом, где, как утверждает издание, есть противники предоставления Украине статуса кандидата – Нидерланды и Дания. При этом решения там должны приниматься единогласно.

Ранее мы писали, что украинский вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают три страны, но не назвала их.

Напомним, в среду, 8 июня, в Европарламенте проголосовали за рекомендацию ЕС предоставить Украине статус кандидата. За резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 – против, 94 – воздержались. Решение Евросовета ожидается на саммите 23-24 июня.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в Евросоюз.