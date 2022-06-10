В Офисе президента отреагировали на информацию западных СМИ о нежелании Дании и Нидерландов предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС.

Соответствующее мнение в Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Свобода, конкуренция, права человека - Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей. Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?", - написал Подоляк.

Напомним, по словам вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, три страны Евросоюза препятствуют предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС.

Ранее мы писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Германия препятствует вступлению Украины в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.