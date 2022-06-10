Австрия выступит против предоставления Украине статуса кандидата, если такой же статус не получат государства Западных Балкан и Молдова.

Такое заявление сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер во время своего визита в Эстонию, сообщает Австрийское агентство печати.

По словам канцлера, если Украина получит статус кандидата на членство в Евросоюзе, то "подобное должно произойти и со странами Западных Балкан и Молдовой".

Ранее вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что три страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство.

Между тем вопрос предоставления Украине статуса страны - кандидата в ЕС обсудят 17 июня в рамках подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 23-24 июня.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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