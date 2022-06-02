Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Handelsblatt.

По ее словам, Еврокомиссия предложит странам ЕС дать Киеву статус кандидата.

"Сейчас мы находимся на исторической вехе, и для меня это означает, что мы не можем действовать в соответствии с прежней формулой. Это означает, что Северная Македония и Албания наконец могут начать переговоры о вступлении. А в отношении Украины нужно четко указать: "вы являетесь частью Европы". Необходимо сказать: "вы являетесь частью ЕС", — отметила она.

В то же время она исключает быстрое вступление Украины в ЕС.

"Здесь не может быть скидки. Но в данный момент мы, как Европейский союз, должны вместе закрепить курс, что мы не закрываем дверь прямо перед их носом", — добавила Бербок.

Ранее премьер Италии заявил, что почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

А глава Еврокомиссии говорит, что Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, но при соответствии всем критериям.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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