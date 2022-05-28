Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте попросил того прямо сказать, если он против членства Украины в Евросоюзе.

Об этом Зеленский рассказал нидерландскому изданию Nieuwsuur.

"Я ему очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны это сказать четко", - заявил президент Украины.

Что на это ему ответил Рютте, Зеленский не сказал.

Ранее Рютте говорил, что у Украины низкие шансы стать в ближайшее время кандидатом в ЕС.

По словам премьера, слишком многим странам ЕС не нравится идея предоставления статуса кандидата для Украины. Также такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

Поэтому он предложил дать Украине не статус кандидата в ЕС, а статус "потенциального кандидата".

На это резко отреагировали в Киеве, заявив, что Украине не нужны "суррогатные" статусы.

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