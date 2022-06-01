Украина не примет ничего, кроме статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Нам надоело постоянно выслушивать альтернативные сценарии, посвященные Украине", - сказал он.

По словам Кулебы, требование статуса кандидата - четкая позиция президента.

"Нас критикуют, что мы лишаем себя маневра, но мы объясняем, что этот тот вопрос, где маневр не нужен", - объяснил Кулеба.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Европу, заявив, что Украина не нуждается в "суррогатах статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине". Резкое высказывание Кулебы появилось на фоне ряда заявлений европейских политиков о том, что вступление в ЕС для Украины не является ближайшей перспективой и о том, что, возможно, Украине стоит предложить для начала членство в неком "европейском сообществе", а не в ЕС.

В то же время премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Драги отметил, что сейчас перспектива предоставления Украине такого статуса не предвидится.

"Страна" разобралась, почему в Западной Европе скептически оценивают европерспективы Украины.