Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Его слова приводят российские СМИ.

Драги отметил, что сейчас перспектива предоставления Украине такого статуса не предвидится.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС рассмотрят заявку Украины на членство в Евросоюзе на июньском саммите.

"Страна" подробно рассказывала о том, почему со статусом кандидата и возможным членством Украины в ЕС возникли проблемы.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.