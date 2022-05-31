Лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят заявку Украины касательно вступления в ЕС уже в июне. Тогда же в ЕС займутся заявками Молдовы и Грузии.

Соответствующая информация появилась на сайте Евросовета.

"Европейский Совет принимает к сведению подготовку заключений комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Еврокомиссия оценит заявку Киева на получение статуса кандидата в ЕС к концу июня.

Вместе с тем, в Нидерландах не считают, что Украина в ближайшее время может стать кандидатом на вступление в ЕС.

Также сообщалось, что глава МИД Кулеба заявил, что Украине не нужна альтернатива Европейскому Союзу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.