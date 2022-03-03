Грузия, как и анонсировалось, подала заявку на вступление в Европейский Союз в ускоренном порядке. Её подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

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