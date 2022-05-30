Украине нужны не полумеры, а полноценный статус кандидата в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

"Нам всем в Украине надоели какие-то отдельные решения, полумеры, специальные подходы, отдельные модели, постоянно придумываемые в отдельных европейских столицах для Украины. Нам не нужны никакие специальные решения, никакие отдельные модели", - заявил он.

Вероятно он имел в виду идею президента Франции Макрона, который предложил создать "политическое сообщество" для европейских стран, не входящих в ЕС (включая Украину и Великобританию).

Правда, Колонна сказала, что идея президента Франции является не альтернативой ЕС, а "дополнительным механизмом".

"Мы хотели уже сегодня создать гарантии усиленного сотрудничества в рамках ЕС, европейского пространства, которые ни в коем случае не являются альтернативой, а только приложением, дополнительными механизмами, инструментами солидарности, координации, чтобы уже сегодня быть вовлеченными как можно более активно в европейское интеграционное пространство", – пояснила глава МИД Франции.

Ранее Кулеба уже критиковал Макрона за предложение "альтернативы ЕС" для Украины.

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