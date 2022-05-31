Еврокомиссия опубликует свое заключение по заявке Украины на членство в Евросоюзе 15 июня.

Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонн на пресс-конференции в Польше.

"Мы обсудили место Украины в европейской семье. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23—24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание страны кандидатом на вступление в ЕС", — сказала Колонн.

🔴 En direct | Suivez la conférence de presse de @MinColonna 🇫🇷 avec son homologue polonais @RauZbigniew 🇵🇱 à #Varsovie. https://t.co/45SPPFciOy — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 31, 2022

Ранее Евросовет подтвердил, что в ЕС рассмотрят заявку Украины касательно вступления в ЕС уже в июне. Тогда же в ЕС займутся заявками Молдовы и Грузии.

При этом премьер Италии заявил, что почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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