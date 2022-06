Поддержать Украину на пути в ЕС это "моральная ответственность" Евросоюза. Но для этого Украина должна соответствовать всем условиям и стандартам для вступления.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме глобальной безопасности в Братиславе.

"Украинцы борются так мужественно, потому что они точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они хотят присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наша моральная обязанность - позволить их членство в ЕС и проложить им путь в наш Союз", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее мнению, Евросоюз должен инвестировать в Украину при условии проведения реформ, а Украина должна соответствовать необходимым для вступления критериям.

"Но насколько быстро (Украина будет двигаться в ЕС - Ред.), какова скорость - это зависит от самой страны и нашей поддержки… От нас зависит, насколько сильно мы поддерживаем, инвестируем, и в руках наших украинских друзей, что они из этого делают", – сказала фон дер Ляйен.

In these 15 dramatic weeks, we have learnt so much about the tenacity of the Ukrainian soul.



We will do everything in our power so that Ukrainians can once again be the masters of their own future. #GLOBSEC2022

