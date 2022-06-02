Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, но при соответствии всем критериям - глава Еврокомиссии
Поддержать Украину на пути в ЕС это "моральная ответственность" Евросоюза. Но для этого Украина должна соответствовать всем условиям и стандартам для вступления.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме глобальной безопасности в Братиславе.
"Украинцы борются так мужественно, потому что они точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они хотят присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наша моральная обязанность - позволить их членство в ЕС и проложить им путь в наш Союз", - заявила глава Еврокомиссии.
По ее мнению, Евросоюз должен инвестировать в Украину при условии проведения реформ, а Украина должна соответствовать необходимым для вступления критериям.
"Но насколько быстро (Украина будет двигаться в ЕС - Ред.), какова скорость - это зависит от самой страны и нашей поддержки… От нас зависит, насколько сильно мы поддерживаем, инвестируем, и в руках наших украинских друзей, что они из этого делают", – сказала фон дер Ляйен.
In these 15 dramatic weeks, we have learnt so much about the tenacity of the Ukrainian soul.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2022
We will do everything in our power so that Ukrainians can once again be the masters of their own future. #GLOBSEC2022
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