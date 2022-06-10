В ЕС подготовили два решения о статусе кандидата в ЕС для Украины - "положительное" и "отрицательное". Согласно первому из них, наша страна будет признана кандидатом в Евросоюз уже сейчас, согласно второму - Киеву выдвинут ряд условий для получения статуса.

Об этом пишет "Украинская правда".

Согласно первому плану, Еврокомиссия предоставит вывод о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги, например, начало переговоров, будут обусловлены проведением реформ.

"Отрицательный" план, как пишут журналисты, "продвигают несколько столиц", и его суть в том, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты".

Отдельные чиновники в ЕК считают, что второй план не будет "зрадой", хотя авторы материала видят такую перспективу для Киева "безусловным поражением".

При этом ранее Bloomberg сообщало, что рекомендация Еврокомиссии предоставить статус кандидата будет сопровождаться условиями, связанными с "верховенством закона и антикоррупционным законодательством".

По информации УП, в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "чтобы объяснить лично Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита".

"То есть, будут выставлены некие условия. Какое именно - открыто не говорится. Но судя по утечкам в СМИ про "коррупцию и верховенство права" это все тот же набор требований по антикоррупционным органам (например, назначение главы САП) и по формированию органов судебного самоуправления (ВСП, ВККС) с помощью международных экспертов. Внутри Украины намёки на этот счёт Зеленскому уже идут. И не только на этот. Оживились лоббисты целого ряда неоднозначных инициатив, которым не давали ход до войны", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Подробнее о ситуации, связанной с требованиями от ЕС "продолжать курс реформ", читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

Напомним, ранее вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщала, что три страны Евросоюза препятствуют предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС.

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