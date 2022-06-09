Вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС обсудят 17 июня в рамках подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 23-24 июня.

Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Комитет еврокомиссаров проведет общие дебаты в понедельник, 13 июня, по этому вопросу. Окончательно мнение обсудят на совещании, которое пройдет в пятницу, 17 июня", - сказал он.

Обсуждение пройдет в рамках подготовки к саммиту ЕС 23-24 июня, когда и могут утвердить статус.

Напомним, Украина претендует на ускоренное вступление в Евросоюз, однако не все поддерживают это.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.

Похожую идею высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он предлагал создать "европейское политическое сообщество".

А в Финляндии в конце мая заявляли о том, что Украина не должна иметь исключения в вопросе вступления в ЕС.

Вместе с тем, ранее Зеленский выступил против альтернатив вступлению в Евросоюз для Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.