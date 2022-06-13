Утром в понедельник, 13 июня, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По направлению от российской границы штурмовал Избицкое, закрепился там на северных окраинах.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Также, по данным Генштаба, продолжались попытки россиян взять Долину и Богородичное на севере Донецкой области. Идут артиллерийские удары по Маякам в 10 километрах к северу от Славянска. И по Серебрянке под Северском. Там, по данным Генштаба, находятся позиции ВСУ.

В Северодонецке противник "имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются", пишет Генштаб.

Также сообщается, что в Луганской области ВСУ отбили наступление на Врубовку из Камышевахи и Викторовки. Враг также наступает на Золотое (судя по предыдущим сводкам - с востока, от Орехового).

Из Доломитного севернее Горловки враг вел штурм в направлении села Кодема (в сторону Бахмута), а также восточнее, в районе Новолуганского.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.