Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный созвонился с главой американского генерального штаба Марком Милли.

Об этом пишет в Facebook Генштаб ВСУ.

Залужный назвал Милли своим "наставником" и обрисовал ему ситуацию на фронте.

В частности, главком рассказал, что противник имеет десятикратное огневое преимущество, и Украине нужно больше орудий калибра 155 миллиметров.

По словам Залужного, самой сложной остаётся ситуация в Северодонецке, куда противник перебросил 7 батальонных тактических групп.

Ширина фронта, где ведутся активные бои - 1105 километров.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "неприятные сюрпризы" для РФ после телефонного разговора с главой Генштаба США.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.