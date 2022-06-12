Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба США наставником и сообщил ему о ситуации на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный созвонился с главой американского генерального штаба Марком Милли.
Об этом пишет в Facebook Генштаб ВСУ.
Залужный назвал Милли своим "наставником" и обрисовал ему ситуацию на фронте.
В частности, главком рассказал, что противник имеет десятикратное огневое преимущество, и Украине нужно больше орудий калибра 155 миллиметров.
По словам Залужного, самой сложной остаётся ситуация в Северодонецке, куда противник перебросил 7 батальонных тактических групп.
Ширина фронта, где ведутся активные бои - 1105 километров.
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Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".
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