Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный публикует фото французских САУ Caesar, которые уже поступили на передовую. Они стреляют на расстояние 20 километров.



"Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО. Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь. Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2-3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы", - написал Залужый в своем Телеграм-канале.

Напомним, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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