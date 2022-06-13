Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 13 июня. По его данным, напряженное положение сейчас на Донбассе, где противник не оставляет попыток штурма наших позиций.

Традиционная вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы Запселья Сумской области, Горска и Гремяча Черниговской области. Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование собственных оборонных сооружений и ведет воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, действующей на Славянском направлении.

На Славянском направлении противник предпринял попытку штурма в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

На Донецком направлении оккупанты перегруппируют подразделения и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка, Боровского.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. Для сковывания наших войск обстреливал их с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобугском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивает на разведке, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций.

Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.

Противник испытывает существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.