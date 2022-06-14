В понедельник, 13 июня, в районе Снигиревки в Николаевской области произошел воздушный бой. Враг выпустил ракету "воздух-воздух" по украинским вертолетам, однако их пилотам удалось увернуться.

Об этом в Facebook сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"На линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, имеет вариант только отступления на рубежи обороны. Но с воздуха противник совершил 2 вертолетные атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине", - рассказал он.

По его словам, в районе Снигиревки состоялся воздушный бой: с истребителя Су-35 была выпущена ракета "воздух-воздух" по паре украинских Ми-8, вертолетам удалось увернуться, а противник, экономя ракеты, ретировался.

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