Вчера, 12 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34 в районе Изюма на Харьковщине.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Два российских самолета атаковали позиции украинских военных в Харьковской области. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а второй задержался и был сбит.

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам - уточняется.

Напомним, на днях заявлялось, что в Запорожской области сбили российский самолет, а потом оказалось, что он был украинским.

Также мы публиковали видео, как как в небе над Крымом сбили какой-то объект.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.