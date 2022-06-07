Лидер ультраправой организации С14 (сейчас - "Основа будущего") Евгений Карась заявил, что сбитый самолёт под Ореховом в Запорожской области был украинским, а не российским.

Напомним, 5 июня в украинских телеграмм-каналах опубликовали видео о том, как под Ореховом "сбили российский военный самолет". Его разместил также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Первоисточником видео был Карась. Он заявил, что получил эти данные от военных, которые засняли успешный удар по самолету.

Однако в тот же день российские телеграм-каналы сообщали, что в данном случае был сбит украинский самолет. Сегодня ночью Карась это подтвердил, а предыдущий пост и видеоролик он удалил.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.