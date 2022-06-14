Минобороны России утверждает, что украинская сторона попросила организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с завода "Азот" в Северодонецке на подконтрольную Украине территорию в Лисичанск.

С учетом того, что 13 июня "по распоряжению киевских властей" был взорван последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска (так утверждают россияне, украинская сторона говорит, что мост был уничтожен армией РФ) безопасная эвакуация туда не представляется возможным, заявило Минобороны РФ.

Потому российское командование сообщило о готовности провести операцию по эвакуации мирных граждан с "Азота" в северном направлении (в Сватово, находится под контролем "ЛНР") - для этого завтра, в среду, 15 июня, с 08:00 до 20:00 открывается гуманитарный коридор.

Минобороны также предложило украинским военным, находящимся на "Азоте", завтра с 8 утра прекратить боевые действия, дать возможность эвакуировать мирных граждан через этот коридор, а также сложить оружие в обмен на гарантии сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - заявило Министерство обороны РФ.

Реакции украинской стороны на это предложение пока не было.

Напомним, по данным мэра Северодонецка, в бомбоубежищах "Азота" остаются до 560 человек, завод находится под сильными обстрелами.

Также мы сообщали, что все ведущие в Северодонецк мосты разрушены, эвакуация из города уже невозможна.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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