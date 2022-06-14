Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время сейчас играет на Москву, которой "все равно, сколько продлится эта война".

Об этом сказал украинский президент в интервью немецкому каналу ZDF.

"Действовать надо, время играет на врага, а не на нас", - сказал он.

Зеленский объяснил это тем, что россияне "в основном зарабатывают на нефтепродуктах, на экспорте энергоресурсов".

Отметим, ранее в украинских оценках войны чаще звучали заявления, что наоборот, время играет в пользу Украине. Ведь с каждым днем Россия чувствует все больше последствий санкций, а украинская армия получает все больше вооружений.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что доходы РФ от поставок газа в Европу за первые два месяца войны выросли вдвое.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.