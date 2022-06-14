Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена о том, что Банковая не верила предупреждениям о вторжении РФ в Украину.

В интервью телеканалу ZDF Зеленский заявил, что украинская власть просила Запад о помощи, но, несмотря на осведомленность насчет грядущего вторжения, такой помощи не оказали.

"Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены временные санкции, чтобы президента России остановить в превентивном порядке?", - задал встречный вопрос Зеленский.

"Скажем честно: мы к этому готовились, в начале нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую мы имеем", - добавил он.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Украина не ожидала нападения России по широкому фронту и предполагала, что вторжение ограничится востоком Украины.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.