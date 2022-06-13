Украина не ожидала нападения России по широкому фронту и предполагала, что вторжение ограничится востоком страны.

Об этом в интервью белорусскому изданию "Зеркало" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Разведданные показывали, что Россия была готова к нападению весь последний год. Но вопрос был в объеме вторжения. Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины", - сообщил Подоляк.

Также Украина не ожидала, что Беларусь предоставит свою территорию для вторжения.

"Объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину", - сказал советник Ермака.

Отметим, что о нападении на Киев Украину предупреждали американцы. Об этом вспоминал глава ЦРУ Уильям Бернс. А Байден на днях заявил, что Зеленский не верил его предупреждениям о вторжении в целом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.