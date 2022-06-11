Президент Украины Владимир Зеленский "не хотел слышать", когда разведка США собрала информацию о том, что Россия готовится к вторжению, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Выступая перед донорами на мероприятии по сбору средств от Демократической партии, президент США сказал: "Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны".

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (Путин - Ред.) собирался перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", - цитирует Байдена Bloomberg.

Президент США признал, что возможность полномасштабного вторжения могла показаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

Он обвинил Путина в "попытке уничтожить культуру, а не только нацию" Украины и сказал, что российский лидер считает Киев "резиденцией матушки-России".

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.