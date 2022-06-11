Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин от 18 до 60 лет. Эта петиция набрала нужное количество голосов еще 21 мая. Автор предлагал отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а для остальных открыть границы, чтобы не провоцировать коррупцию среди пограничников.

Вчера появился ответ президента в вечернем видеообращении.

Зеленский не выразил отказа, но заявил, что порядок выезда в период военного положения определяет Кабмин. И дал поручение Шмыгалю проработать поднятые в петиции вопросы - коррупцию на границе, особенности призыва и другие.

На днях о том, что нужно ослабить пропускной режим на границе, говорил советник главы Офиса президента Арестович. Он заявлял, что "дискуссия сдвинулась с мертвой точки". И предложил выпускать за рубеж представителей ряда профессий (например, моряков).

"Страна" рассказывала, что киевлянин за $1,5 тысячи продавал военнообязанным мужчинам поддельные справки для выезда за границу.

Также мы писали, что на Закарпатье поймали местного жителя, который продавал приезжим справки для выезда за границу.