На сайте президента Украины продолжают создавать петиции с просьбами отменить запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста.

Авторы обращений предлагают расширить количество категорий тех украинцев, кому разрешено покидать Украину. Также некоторые из них предлагают учитывать при вынесении решения обстоятельства, которые сложились в семье и в жизни конкретного человека.

"Видкрыйте будласко границы для мужиков чтобы можно было хоть где-то работать нету не работы не денег жыть не на что (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)", - пишет автор одной из петиций.

Автор другой петиции просит разрешить мужчинам выезжать на роды к женам на срок до 10 дней.

Также выдвигается предложение разрешить выезжать тем, кто не служил в армии.

Автор одной из петиций предлагает снять ограничения для студентов.

В другой петиции просят разрешить выезжать тем, у кого сложная ситуация, то есть, есть близкие на обеспечении.

Также предлагают и компромиссный вариант - выпускать тех, кто отслужил.

Напомним, на днях советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дискуссия о смягчении запрета на выезд мужчин за границу сдвинулась с мертвой точки.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.