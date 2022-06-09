Украинцы стали активнее возвращаться на родину. За прошлую неделю число вернувшихся в страну граждан превысило количество выехавших.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Национальной гвардии Украины (НГУ) Руслан Музычук.

"Последнюю неделю видна тенденция к тому, что все-таки большинство граждан возвращаются именно в Украину, а не уезжают отсюда", - заявил он.

По словам спикера НГУ, возвращение украинцев связано с улучшением ситуации с безопасностью на освобожденных территориях. Кроме того, считает он, часть украинцев и не планировала оставаться за границей длительное время.

"Сейчас большинство этих граждан (уехавших из-за войны - Ред.) возвращаются. И, в частности, это происходит и потому, что не все граждане имели целью выезд на длительное время за пределы Украины", - добавил Музычук.

Среди причин, которые побуждают украинцев вернуться в страну, Музычук назвал и то, что в Украине остались работа, собственность, близкие люди.

"Поэтому такая тенденция есть. И, конечно, для Украины это хороший знак, потому что, несмотря на то, что идет война и ведутся активные боевые действия, в частности, на востоке Украины, вопросы запуска экономики и вопросы развития услуг малого бизнеса для государства чрезвычайно актуальны", - сказал спикер Нацгвардии.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Вместе с тем, в конце мая в МВД заявили, что В Украину вернулись 60% населения, которое покинуло страну из-за войны.