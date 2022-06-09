В Болгарии разразился громкий скандал вокруг украинских беженцев, которых обвинили в плохом поведении и начали выселять из предоставленных правительством прибрежных отелей. При этом, по сообщениям от СМИ и турагентов, номера украинцы оставляют после себя в разгромленном состоянии.

Официальная причина выселения - начало туристического сезона, что не позволяет продолжить пребывание украинцев в курортных регионах, поэтому людям предложили переехать вглубь страны, где для них приготовили модульные городки.

По сути, это вагончики, где отсутствуют нормальные условия и инфраструктура.

Сами украинские беженцы и многие болгары говорят, что заявления о плохом поведении украинцев - преувеличение. Но проблема есть, и она в другом.

В ситуации разбиралась "Страна".

Выселяют с побережья

Скандал с украинскими беженцами в Болгарии начался еще в мае. Когда правительство объявило, что до 1 июня беженцы должны покинуть номера в отелях на черноморском побережье (куда их заселили первоначально) и переехать в специальные центры "буферного распределения" внутри страны организованным транспортом. Откуда их потом должны были отправить на новые места жительства.

Но буквально за два дня до 1 июня правительство Болгарии отменило этот план и заявило, что украинцы должны переезжать в центры теперь самостоятельно (на это им дали еще две недели, то есть, срок истекает 14 июня).

Людей из прибрежных отелей переселяют в такие вагончики в глуши. Фото: принтскрин из видео

Причина - тотальный отказ украинцев воспользоваться программой переселения.

"Защита – это право, а не обязанность, поэтому я больше не позволю ехать пустым автобусам (которые государство оплатило и организовало). Развитие ситуации с этого момента находится в руках украинской общины Болгарии", – сказала вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

Сами украинские беженцы говорят, что не уехали, в частности, из прибрежных Варны, Созополя и Бургаса, потому что правительство хотело их переселить в вагончики с одним туалетом на всех и без магазинов рядом. А куда их переселят затем - было непонятно.

По итогу, на переезд согласилась мизерная часть из более 110 тысяч украинцев, которые получили в Болгарии временную защиту и убежище от государства.

Теперь у остальных есть время определиться до 14 июня что делать. Переехать самостоятельно в буферные центры, найти себе другое жилье (за свои деньги), либо уехать в другую страну или вернуться в Украину.

"Написали дерьмом на стенах"

На фоне этой напряженной ситуации в болгарских СМИ и в соцсетях появляется все больше рассказов о том, что часть беженцев ведет себя неподобающим образом.

"Местные власти прибрежных городов жалуются, что многие беженцы "убили" отельные номера, ведут себя нагло и по-хамски. Конечно, так ведут себя далеко не все, а только некоторые. Но от этого портится общая картина и восприятие украинских беженцев в Болгарии. По неофициальным данным, именно это и стало причиной сворачивания программы размещения украинских беженцев. Также часть общества возмутилась, что Болгария - беднейшая страна ЕС, которая сама нуждается в помощи, и что украинцев, по их мнению, должны принимать более богатые страны. Кабмин отменил план переселения, и теперь украинцы не знают, куда им ехать и что их ждет дальше", - рассказал "Стране" болгарский журналист Стоян Йорданов.

В сети уже появляются шокирующие свидетельства сотрудников турагентств о пребывании украинских беженцев в Болгарии, в частности, о разгромленных номерах.

"Еще так стыдно мне не было никогда. В одной из гостиниц нам отказались показать номера, потому что там 3 месяца жили украинские беженцы по программе правительства Болгарии. Оказалось, что номера "убиты" и реально нуждаются в реновации, туристов туда поселить не могут. Гостиницы, принимавшие беженцев в ужасном состоянии и не готовы на 100% к летнему сезону. Об этом откровенно говорили менеджеры, но очень осторожно, чтобы нас не обидеть. Оказывается, наши временные переселенцы просто оставили после себя загаженные комнаты и кучу претензий от "почему нет all inclusive" до "мы не будем переселяться и ехать домой, наши дети нуждаются в морском воздухе", - написала на своей странице в Facebook представитель туристического агенства Buktravel из Черновцов Наталья Андрусяк, которая побывала в Болгарии с инфотуром.

Андрусяк пишет, что ее "добили" фото номера в гостинице, где "дерьмом" на стене написали Слава Украине. Это фото сейчас активно гуляет по болгарским соцсетям.

Такое фото гуляет по соцсетям. Фото из ФБ Натальи Андрусяк

"Дерьмом, вы понимаете? Я бы не поверила, если бы не увидела. Я не поверила бы, если бы не слышала о поведении и претензиях украинцев к болгарам о не таком приеме и отдыхе, которого они ожидали. Понимая, что это могли быть единичные случаи, мы переспросили и услышали, что больше половины украинцев, которые "не видели войны", такое творили. Ссорились с персоналом, имели претензии к номерам, еде. А размещали их гостиницы на первой береговой линии. Кстати, некоторые из них оплату за содержание беженцев так и не получили. Мы искренне извинялись, мы объясняли, что не все такие. Но у болгар осталось впечатление, что их "использовали" и воспользовались убежищем большая часть тех, кому он и не был нужен", - написала Андрусяк.

Публикация в сети черновицкого турменеджера вызвал большой резонанс. В комментариях мнения разделились - одни, естественно, обвинили автора поста "в работе на российскую пропаганду", другие соглашались, что есть случаи, когда беженцы ведут себя неподобающе, в том числе и в других странах Европы.

В нескольких отелях Варны и Бургаса, с менеджерами которых пообщалась "Страна", подтвердили, что инциденты с украинцами были, но не многочисленные.

"Но нельзя сказать, что это было массово. Такое случается и с обычными гостями. Другое дело, что мы не можем больше держать украинцев, потому что правительство нам на платит обещанные за их проживание компенсации - 40 левов (около 600 грн, - Ред.) за человека в сутки, а заработать мы можем только в сезон, с июня по сентябрь", - сказал нам Тодор Георгиев, администратор отеля в Варне, который принимал украинцев.

Кстати, средства на содержание украинских переселенцев из ведомственного фонда ЕС выделил Брюссель - 3,4 миллиарда евро. Деньги получили Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, а также страны, где количество переселенцев превзошло один процент населения (сюда попала и Болгария).

"Началось освоение средств на взаимовыгодных условиях. Украинцам якобы бесплатный, благотворительный отдых, а болгарским бизнесменам бабло. Не каждый отель мог попасть в первую часть этой программы. Только те, где у владельцев были определенные связи во властных кругах. А обычных людей в Болгарии, даже работников гостиниц по-зверски душит жаба, что не они могли несколько месяцев на халяву жить, а украинцы. А еще больше душит жаба, что эта куча бабла не им досталась. Конечно, есть также люди в Болгарии которые искренне, за свой счет помогают украинцам", - написал в Facebook эксперт из Болгарии Михаил Витман.

"Плохо себя вели единицы, а болгары пробивали колеса"

Болгарский журналист Петр Чолаков также обвиняет местное правительство, что людям намеренно до последнего не говорили, куда их будут переселять.

"Возможно, есть беженцы, которые не заслуживают нашего гостеприимства. Однако я убежден, что нам как обществу и особенно институтам нужно проявлять больше терпения, человечности, сострадания. Многие беженцы из Украины – матери с несколькими детьми. Как найти работу, кому присмотреть за детьми, когда не хватает мест в яслях и детских садах, в том числе и для болгар? В то же время стало ясно, что правительство намеренно держало беженцев в неведении о том, куда они будут переселены - "из соображений безопасности", - говорит нам Чолаков.

Сами украинские беженцы в Болгарии уверяют, что случаи с "разбомбленными" номерами, похоже, единичные. И в свою очередь сами винят болгар в нерадушном приеме.

"Была в Болгарии по этой программе. В отеле было 2,5 тысячи человек. Из этого количества всего три семьи плохо себя вели, и их быстро выселили. Каждый день горничные проверяли номера. Полностью убитых быть не могло. Номера были "потрепаны" еще до заселения украинцев. Приблизительно за 10 дней до открытия сезона (первых броней) всех начали выселять и переселять куда подальше. Болгары нас там ненавидели - из-за переполненных автобусов, из-за повышенных цен на продукты, из-за того, что украинцы жили бесплатно в тех отелях. И кстати, наши люди волонтерили поочередно в отеле (на кухне убирали в коридорах, на территории гостиниц)", - делится беженка Екатерина Каченюк, которая уехала из Болгарии в другую страну ЕС.

Также украинцы говорят о случаях ограблений украинцев в Болгарии и атак на машины.

"В авто некоторых беженцев пробивали шины, одному из наших болгарин разбил окно автомобиля за то, что он сделал ему замечание, что он неправильно переходит дорогу. Но есть и такие, кто бесплатно селят у себя украинцев", - добавляет украинка Оксана Мацех из Львова, которая приютили граждане Болгарии.